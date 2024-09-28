Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж российского истребителя Су-34 уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 28 сентября Минобороны сообщило, что модернизированные вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. После ликвидации противника экипажи Ка-52М выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на место вылета.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу.