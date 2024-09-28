Российские военные уничтожили пехоту ВСУ, пытавшуюся прорваться в Курской области

Танкисты группы командира «Пресса» спецназа «Ахмат» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшуюся прорвать линию обороны ВС России под Суджей в Курской области. Об этом РИА Новости сообщил танкист с позывным «Заза».

«Мы выехали с экипажем на позиции, за нами сразу вылетели два FPV-дрона, их РЭБ заглушил, потом по нам начала работать артиллерия. Мы два прилета услышали, отступили, перебрались на другую закрытую позицию и отработали на отлично», — сказал он.

По словам собеседника агентства, украинская пехота на регулярной основе, но безуспешно пытается прорвать линию российской обороны на этом участке.

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» назвал работу танкистов на данном участке фронта «очень активной».

«Мы очень часто работаем и очень активно, работа идет постоянно», — сказал военный.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ потеряли много людей в районе Суджи и пытаются противостоять российской армии на Кореневском участке.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.