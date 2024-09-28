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В Минобороны РФ перечислили потери ВСУ под Курском за сутки

Минобороны РФ: потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 370 солдат

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли более 370 военнослужащих в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Из техники ВСУ потеряли 8 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты М2 «Bradley» американского производства и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

В общей сложности за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 18 130 солдат, 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 145 арторудий, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня и другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.



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