Следствие продолжает оценку ущерба по делу о сухпайках

Следственный комитет РФ продолжает оценку ущерба по делу о поставках сухпайков армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных материалах подчеркивается, что для установления точного размера ущерба нужны длительные экспертные исследования. В этой связи суд продлил арест фигурантам дела, приняв ходатайство следствия.

Утром 28 сентября суд наложил арест на счет связанного с некачественными сухпайками экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле, 24 сентября ему продлили арест. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину.