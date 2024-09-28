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Суд наложил арест на счет связанного с некачественными сухпайками генерала Булгакова

ТАСС: суд наложил арест на счет экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова

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Алексей Колчин/РИА Новости

Суд наложил обеспечительный арест на счет бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что суд арестовал банковский счет Булгакова, на который он получает переводы от других лиц, а также пенсию. Имущество генерала при этом не арестовано.

15 сентября суд в Москве продлил арест трем топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой, вместе с Булгаковым проходящим фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле, 24 сентября ему продлили арест. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле объяснили аресты бывших заместителей Шойгу.

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