Украинское правительство заплатит высокую цену за провал своих войск в Курской области. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для своего блога.

«Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники», — написал экс-сотрудник Пентагона.

Брайен отметил, что операция украинских войск в Курской области считается провалом. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будут подвержены значительной критике, считает экс-помощник.

Бывший сотрудник Пентагона предположил, что провал украинской операции в российском регионе приведет к концу власти действующего правительства Украины.

18 сентября бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Вооруженные силы Украины только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы. По мнению швейцарского офицера, украинские войска из-за отсутствия стратегического мышления понесли очень тяжелые потери в бронетехнике и личном составе и не добились ничего.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о польских наемниках в Курской области.