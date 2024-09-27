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В США предупредили Украину о последствиях из-за атаки на Курскую область

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Киев дорого заплатит за провал в Курской области

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Thomas Peter/Reuters

Украинское правительство заплатит высокую цену за провал своих войск в Курской области. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для своего блога.

«Эта цена превышает тяжелые потери элитных войск и большого количества техники», — написал экс-сотрудник Пентагона.

Брайен отметил, что операция украинских войск в Курской области считается провалом. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будут подвержены значительной критике, считает экс-помощник.

Бывший сотрудник Пентагона предположил, что провал украинской операции в российском регионе приведет к концу власти действующего правительства Украины.

18 сентября бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Вооруженные силы Украины только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы. По мнению швейцарского офицера, украинские войска из-за отсутствия стратегического мышления понесли очень тяжелые потери в бронетехнике и личном составе и не добились ничего.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о польских наемниках в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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