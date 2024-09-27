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Столтенберг не исключил проведения операций за пределами границ НАТО

Генсек НАТО Столтенберг не исключил проведения операций за пределами блока

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который с 1 октября покидает свой пост, не исключил, что в будущем силы блока будут проводить военные операции за пределами своих границ. Об этом сообщает РИА Новости.

«В будущем нас могут снова призвать к военному вмешательству за пределами наших границ», — сообщил он.

По его словам, любая будущая операция НАТО должна иметь четко определенные цели.

«Мы должны четко понимать, что силы НАТО могут достичь, а что – нет», — отметил он.

Также генсек альянса признал, что операция НАТО в Афганистане стала провалом, поскольку оказалась для него «слишком амбициозной».

Кроме того, Столтенберг высказался, что обновление российской ядерной доктрины является способом запугать Запад и НАТО, чтобы ослабить поддержку Украины. Российский президент Владимир Путин до этого предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Ранее Столтенберг признал, что США и РФ могли обсудить нерасширение НАТО.

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