Истребители ВКС России провели патрулирование в Курской области

Истребители Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России провели плановое патрулирование воздушного пространства в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что они прикрыли «действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации», а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин считает, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российские истребители проверили небо над Черным морем.