Суд арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для Минобороны

Тверской суд Москвы арестовал фигуранта по делу о мошенничестве при реализации госконтракта для министерства обороны России Владимира Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Иванов был арестован в начале августа. Отмечается, что Иванову инкриминируется хищение денежных средств, выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд Минобороны. С каким госконтрактом связано дело, не уточняется.

Уголовное дело было возбуждено 22 августа прошлого года. Защита Иванова просила не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы.

27 сентября сообщалось, что Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых по делу о некачественных пайках для Вооруженных сил России, признала вину и пошла на сотрудничество со следствием, заключив соглашение.

Ранее суд арестовал экс-управляющего столовыми «Военторг-Восток».