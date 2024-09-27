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Иракское сопротивление сообщило о нанесении удара по Голанским высотам

«Исламское сопротивление Ирака»: нанесен удар дроном по Голанским высотам

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Ronen Zvulun/Reuters

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало беспилотником цель на Голанских высотах, которые находятся под контролем Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

В сопротивлении отметили, что удар был совершен в знак поддержки народов Палестины и Ливана. Группировка пообещала продолжить уничтожение опорных пунктов израильской армии «нарастающими темпами».

26 сентября «Исламское сопротивление Ирака» заявило о нанесении удара по важной цели в городе Эйлат в южной части Израиля. Отмечается, что данный удар стал ответом на преступления «узурпаторского образования против гражданского населения».

22 сентября движение ударило по Израилю беспилотниками и ракетами. Как утверждает группировка, ее бойцы при помощи беспилотников атаковали «жизненно важную цель на оккупированных территориях» в долине реки Иордан.

«Исламское сопротивление» объединяет все проиранские шиитские исламистские повстанческие группы в Ираке. Считается, что эту сеть идеологически схожих групп поддерживает Иран. В октябре 2023 года они начали запускать ракеты и беспилотники по базам США в Ираке, Иордании и Сирии, в результате чего американские военнослужащие получили легкие ранения. При этом атака 28 января 2024 года закончилась жертвами среди американских солдат в Иордании.

Ранее Эрдоган призвал к исламской коалиции против Израиля.

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