Рогов заявил о стягивании техники НАТО в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о стягивании техники стран НАТО в город Запорожье, который находится под контролем властей Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, украинские военные стягивают натовскую технику в этот населенный пункт, где прячут ее на промышленных площадках крупных заводов.

Он добавил, что техника перебрасывается в основном из Одессы эшелонами по железной дороге.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки и хранения украинских беспилотников на предприятии «Мотор сич» в Запорожье при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500).

Ранее в США заявили, что ВСУ могут предпринять отчаянную попытку захватить Запорожскую АЭС.