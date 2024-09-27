Украинский аналитик назвал сроки потери Угледара в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставят город Угледар, который находится в Донецкой народной республике (ДНР), через несколько дней или недель. Об этом заявил соучредитель украинского аналитического портала Deep State Руслан Микула, пишет издание «Страна».

По его словам, для более длительного удержания населенного пункта необходимо «срезать клешни» на флангах, но для таких операций у ВСУ нет ресурсов. При этом командование армии Украины приказывает бойцам идти в контрнаступление, несмотря на высокую угрозу окружения украинских подразделений в Угледаре.

«Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их посылает ребятам, не знаю, чем он думает», — сказал Микула.

24 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска зашли в кварталы на окраине Угледара и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия.

До этого в ВСУ признали критическое положение в районе населенного пункта, заявив, что потеряли тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию.

Ранее российский офицер рассказал, чего ВСУ хотят добиться в Угледаре.