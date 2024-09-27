Министр обороны поздравил войска с успехами на Красноармейском направлении

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил войска с освобождением Украинска и Лесовки в Донецкой народной республике (ДНР) в ходе наступательной операции на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму министра обороны подразделениям.

«Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населенных пунктов Украинск и Лесовка Донецкой народной республики. В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях», — указано в телеграмме.

Министр обороны особо отметил заслуги 114-й отдельной стрелковой бригады, которая принимала участие в боях за населенные пункты.

До этого глава республики Денис Пушилин заявил, что от 1,5 до 2 тыс. человек в данный момент находятся в освобожденном Украинске в ДНР, им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск.