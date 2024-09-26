Пушилин сообщил, что в Украинске находятся до 2 тысяч человек

От 1,5 до 2 тыс. человек в данный момент находятся в освобожденном Украинске в Донецкой народной республике (ДНР), им оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

«В освобожденном Украинске находится от 1,5 до 2 тысяч человек гражданского населения, им оказывается необходимая помощь», — сказал он.

Пушилин отметил, что сейчас населению оказывают помощь российские военнослужащие, но уже в скором времени профильные ведомства приступят к выполнению всех мероприятий в рамках своей компетенции.

Глава ДНР подчеркнул, что Украинск имеет важное значение, поэтому ВСУ упирались и старались не допустить продвижения вооруженных сил России.

26 сентября министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Украинск в ДНР.

Ранее российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск.