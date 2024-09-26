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Путин отметил перспективы в области военно-технического взаимодействия с Гвинеей

Путин и лидер Экваториальной Гвинеи провели переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого и отметил хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия между РФ и Гвинеей. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы сотрудничаем в гуманитарной области, в том числе в рамках подготовки национальных кадров для вашей страны. Хорошие перспективы в области военно-технического взаимодействия», — заявил российский лидер.

В повестке дня были перспективы дальнейшего развития российско-экватогвинейских связей в различных областях, актуальная международная и региональная тематика.

Прежде чем пройти в представительский кабинет Сенатского дворца для проведения переговорного процесса, лидеры двух стран приняли участие в Российской энергетической неделе. Путин выступил на форуме с традиционно содержательной речью.

В свою очередь лидер Экваториальной Гвинеи обратился к депутатам Госдумы РФ в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента, после чего встретился с ее руководством.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Нгема Мбасого планировали обсудить перспективы развития связей двух стран на разных уровнях, а также ситуацию в мире и регионе. Президент Экваториальной Гвинеи совершил визит Москву в третий раз за его 45-летнюю работу на посту главы государства.

Ранее Путин назвал БРИКС главной силой в росте глобальной экономики.

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