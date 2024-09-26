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Минобороны раскрыло потери ВСУ при атаке в Курской области

МО России: ВСУ потеряли до 15 солдат при неудачной контратаке в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные группировки «Север» за минувшие сутки отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении курской Обуховки, потери украинской армии составили до 15 человек. Об этом сообщили в министерстве обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате ВСУ потеряли до 15 человек, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что ВС России продолжают действовать для разгрома группировки ВСУ, которые прорвались на территорию Курской области.

Также в Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ в приграничных районах Курской области за сутки составили свыше 340 военнослужащих и 27 единиц техники, в том числе 12 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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