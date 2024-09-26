В Кремле напомнили о сдерживающей роли ядерного оружия РФ

В мире и до корректировки ядерной доктрины России понимали, какую сдерживающую роль играет ядерный потенциал РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов, замечено ли уже в мире влияние заявления о корректировке ядерного сдерживания, отметил, что оно еще не наблюдается.

«Всему миру и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что в настоящее время происходит корректировка условий ядерного сдерживания. По словам Пескова, идет учет тех элементов напряженности, которые в настоящее время складываются по периметру российских границ.

На вопрос о том, когда новая версия ядерной доктрины РФ будет опубликована, Песков ответил, что в данный момент у него нет ответа.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Российский лидер предложил рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, участие в котором принимает ядерная страна. Глава государства добавил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие также в случае нападения на союзное государство Белоруссию.

Ранее в США заявили, что Путин «серьезно предупредил» Запад, обновив ядерную доктрину.