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Песков: корректировки «ядерной доктрины» сформулированы

Песков: корректировки ядерной доктрины сформулированы, о публикации неизвестно

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Илья Питалев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам планы публикации «ядерной доктрины» в России.

Он сообщил, что сейчас сформулированы корректировки в документ.

Он обратил внимание, что речь идет об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

«Это второй документ, и они вместе составляют то, что мы неофициально называем ядерной доктриной», — пояснил Песков.

Он добавил, что решение о публикации доктрины еще не принято.

25 сентября на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения страной ядерного оружия.

Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Об этом сказано в обновленной редакции «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания».

Ранее в Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу.

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