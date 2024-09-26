В Кремле не стали отвечать на вопрос об отказе от моратория на ядерные испытания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, намерена ли Россия отказываться от моратория на ядерные испытания в рамках изменения ядерной доктрины.

«Здесь я не могу ответить на ваш вопрос, потому что открытую часть совещания вы видели, а вся остальная часть совещания абсолютно закрытая», — сказал представитель Кремля журналистам в ходе брифинга.

25 сентября на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения страной ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал страну, которую Россия будет готова защищать при помощи ядерного оружия.