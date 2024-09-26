В Ираке сообщили об ударе по важной цели в Израиле

«Исламское сопротивление Ирака» заявило о нанесении удара по важной цели в городе Эйлат в южной части Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В заявлении подчеркивается, что цель атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это было сделано в рамках сопротивления «оккупационному режиму» и в поддержку иракского народа в Палестине и Ливане.

Утверждается, что данный удар стал ответом на преступления «узурпаторского образования против гражданского населения». В организации также отметили, что «операции по разрушению объектов» в Израиле будут только нарастать.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля перехватили беспилотник, запущенный с территории Ирака.

22 сентября «Исламское сопротивление Ирака» ударило по Израилю БПЛА и ракетами. Как утверждает группировка, ее бойцы при помощи беспилотников атаковали «жизненно важную цель на оккупированных территориях» в долине реки Иордан.

Ранее Эрдоган призвал к исламской коалиции против Израиля.