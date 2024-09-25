Беспилотник сбили над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией региона. Об этом сообщается в Telegram-канале главы субъекта.

По его словам, силы ПВО министерства обороны России сбили беспилотник самолетного типа.

Губернатор добавил, что в результате произошедшего нет пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные и экстренные службы, отметил Богомаз.

Днем 24 сентября в городе Белгороде и Белгородском районе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили одну воздушную цель на подлете к административному центру области.

Накануне ночью украинские беспилотники совершили попытку атаковать объекты на территории России. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов противника.

В оборонном ведомстве уточнили, что больше всего аппаратов было уничтожено над территорией Белгородской области — семь единиц. Еще четыре беспилотника сбили над Курской областью, а над Брянской был перехвачен один дрон.

Ранее в Брянской области ввели режим ЧС.