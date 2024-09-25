Путин назвал страну, которую Россия будет готова защищать при помощи ядерного оружия

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие (ЯО) при агрессии против Белоруссии, поскольку та является участником Союзного государства. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, сообщает ТАСС.

«Оставляем за собой права применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — заявил глава государства.

По словам Путина, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко все эти вопросы согласованы, в том числе если противник, применяя неядерное оружие, создает «критическую угрозу» суверенитету Союзного государства.

В ходе этого же совещания президент подчеркнул, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут за собой ядерный ответ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал напрямую отвечать на брифинге, может ли Москва поменять позицию по проведению ядерных испытаний, если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным оружием по российской территории. Вместо этого он посоветовал вспомнить заявление российского лидера Владимира Путина.

12 сентября Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником.