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В США рассказали, что произошло с обороной ВСУ

Forbes: оборона ВСУ на востоке стала быстрее терять устойчивость

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке стала быстрее терять устойчивость. Об этом в статье для журнала Forbes заявил военный обозреватель Дэвис Экс.

По его словам, оборона ВСУ на востоке «трещала по швам еще до того, как генеральный штаб ВСУ приказал «примерно восьми бригадам» атаковать Курскую область.

«Теперь оборона теряет устойчивость еще быстрее», — написал эксперт.

Он также отметил, что «украинская крепость» в городе Угледар Донецкой народной республики (ДНР) «держалась 31 месяц». По словам Экса, «теперь она готова пасть».

24 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска зашли в кварталы на окраине Угледара и постепенно продвигаются вглубь, в городе начались боевые действия.

В ВСУ признали критическое положение в районе населенного пункта, заявив, что потеряли тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

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