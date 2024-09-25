Дюмин заявил, что ВСУ выдавят из Курской области в ближайшее время

Помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин заявил, что в ближайшее время территория Курской области будет освобождена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам помощника главы государства, «нет никаких сомнений» в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут выдавлены из российского региона.

«Те действия, которые ВС РФ сегодня ведут, это мужественные действия. Мужественные ребята. Мы гордимся нашими Вооруженными силами, теми командирами, которые ими управляют», — добавил Дюмин.

24 сентября заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над 12-ю населенными пунктами, которые они ранее захватили.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.