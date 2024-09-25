Украинские солдаты начали покидать свои позиции в Угледаре

Члены 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отступать из города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Forbes.

В материале отмечается, что российские бойцы начали «угрожать флангам населенного пункта» еще на прошлой неделе. По информации журналистов, тогда же украинские военнослужащие приняли решение покинуть Угледар и отойти в сторону села Богоявленка.

«72-я механизированная бригада численностью две тыс. человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машина БМП-2 и гаубицами М-109, начала отходить на более защищенные позиции», — говорится в статье.

25 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время боевые действия идут уже на территории Угледара.

Позже ситуацию на поле боя прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что российское руководство внимательно наблюдает за происходящим в упомянутом городе. Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас вокруг Угледара сложилась благоприятная обстановка для военнослужащих страны.

Ранее военный аналитик объяснил, почему Вооруженным силам РФ важно взять Угледар под свой контроль.