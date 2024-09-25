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Украинский солдат сдался в плен, просидев сутки в подвале с телом товарища

ТАСС: солдат ВСУ сдался в плен, проведя сутки в подвале с телом товарища

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен, просидев сутки в подвале с телом сослуживца. Об этом заявил боец интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным «Адигам», передает ТАСС.

По его словам, военнослужащие бригады «Пятнашка» предложили украинским военным сдаться в плен ради сохранения жизни, и один на это решился. Затем солдат ВСУ поделился историей о том, что провел почти сутки в подвале с телом сослуживца.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в ходе боевых действий за сутки четыре солдата ВСУ сдались в плен. По информации ведомства, за все время сражений в Курской области украинские формирования лишились более 16 700 военных.

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение украинских военных формирований в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Киеву за его атаки на приграничье.

Ранее Красный Крест посетил военных, взятых в плен в Курской области.

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