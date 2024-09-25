Путин обсудит с Совбезом ядерное сдерживание

Президент РФ Владимир Путин проведет 25 сентября совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет выступление президента. Остальное по понятным причинам будет с грифом «совершенно секретно», — сказал представитель Кремля.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, выступая 23 сентября на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, говорил, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения «на фоне игнорирования принципа равной и неделимой безопасности». По его словам, такая идея «носит откровенно нереалистичный, если не сказать деструктивный характер».

11 сентября председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике политолог Сергей Караганов заявлял, что Россия на удары по территории РФ имеет право ответить ядерным оружием. Он отметил, что в ядерную доктрину России необходимо вводить понятие «ядерная эскалация», чтобы потенциальный противник мог убедиться, что РФ готова использовать данный тип оружия.

Ранее Захарова предрекла начало новой войны из-за действий США.