У ВСУ заканчиваются ресурсы для продвижения в Курской области

Украинские военнослужащие в Курской области уже лишились большей части ресурсов, которые были заведены в регион. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его мнению, выбивание ВСУ из Курской области является «вопросом пары месяцев».

«Ну и давайте, если прямо сказать, мы должны для себя понимать, что ресурсы, которые были сюда заведены, они противником большей своей частью уже утеряны. Понимание, что он не сможет на этом участке продвинуться дальше, оно у него есть», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что глубокоэшелонированной обороны у украинских войск нет.

Также командир «Ахмата» отметил, что ВСУ выстроили несколько эшелонов обороны на территории Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.