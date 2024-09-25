ВС России ударили по заводу и военной технике ВСУ в Запорожье

Российские военные нанесли удар по заводу «Запорожсталь» в городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, завод принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Удар в том числе был нанесен по технике и боеприпасам, после чего произошла серия повторных детонаций.

Рогов утверждает, что на «Запорожстали» хранилась западная военная техника: танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. Удар пришелся на тот момент, когда большое количество техники выдвигалось из эшелона.

24 сентября сообщалось, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.