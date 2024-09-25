Власти Британии отправляют военных для эвакуации своих граждан из Ливана

Власти Британии отправили военных на Кипр для эвакуации своих граждан из Ливана. Об этом сообщает на сайте британского правительства.

«Граждане должны немедленно покинуть Ливан... Около 700 военнослужащих Великобритании отправятся на Кипр в ближайшие часы», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что данные меры были приняты в связи с серьезной эскалацией конфликта между Ливаном и Израилем в последние дни.

Еще в начале августа власти Великобритании призвали граждан покинуть Ливан первым же рейсом, даже если пункт назначения не будет соответствовать предпочтениям граждан.

Военный конфликт с участием Ливана и Израиля продолжает обостряться. В ночь на 24 сентября израильские войска нанесли 1 300 ракетных ударов по объектам движения «Хезболла» в Ливане.

Целями израильских ВВС было вооружение, включая ракеты с дальностью полета до 200 километров и беспилотники.

Ранее в Кремле предупредили об опасности эскалации конфликта между Израилем и Ливаном.