Пленный заявил, что военкомы на Украине получают бонус за мобилизованного

Сотрудники военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) на Украине получают премию в размере 8 тысяч гривен (около 17,5 тысяч рублей) за каждого мобилизованного. Об этом сообщил РИА Новости военнопленный Александр Гусак.

«ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен», — отметил он в разговоре с агентством.

Гусак добавил, что чаще всего ТЦК задерживают как алкоголиков, так и обеспеченных молодых мужчин с целью получения взятки.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее киевского блогера внесли в базу «Миротворца» после побега с Украины.