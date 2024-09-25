Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе Тартуса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии.

Сообщается о многочисленных взрывах.

Тартус — второй по величине порт в Сирии. В городе проживает около 1 млн человек.

До этого сообщалось, что ливанцы массово перемещаются к границе с Сирией на фоне эскалации отношений с Израилем.

Обстановка на границе Ливана и Израиля вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция Израиля против «Хезболлы» получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль нанес удары по объектам ПВО Сирии на юге страны.