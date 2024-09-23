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Ливанцы массово направляются к границе с Сирией

Sham FM: ливанцы двигаются к границе с Сирией на фоне эскалации с Израилем

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Hassan Ammar/AP

На фоне масштабных атак Израиля по населенным пунктам на юге и востоке Ливана значительное число граждан страны направилось к границе с Сирией. Об этом сообщает сирийская радиостанция Sham FM.

«Сейчас наблюдается активный поток ливанцев к границе с Сирией в районе Эль-Кусейра, что является результатом израильских ударов по ливанскому городу Эль-Хермель, расположенному у границы», — уточняет вещатель.

Согласно последним данным от министерства здравоохранения Ливана, жертвами израильских авиаударов по южным и восточным регионам страны стали 356 человек, еще 1246 получили ранения.

Израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям с утра 23 сентября. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы «Хезболлы» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало Организацию Объединенных Наций вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Позже премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы».

Ранее армия Израиля нанесла точечный удар по столице Ливана.

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