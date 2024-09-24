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В интернете появилась база украинских призывников на продажу

РИА Новости: в продаже в интернете появилась база украинских призывников

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В интернете выставили на продажу базу с личными данными призывников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в возрасте 18-25 лет. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, «продавец», который добыл список, просит €3 тыс. или «что-либо интересное» за 678 тыс. строк данных. В списках есть ФИО, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и указание на городской военкомат, к которому относится кандидат на прохождение службы. Неизвестный утверждает, что у него есть базы будущего призыва молодежи от 18 лет.

Агентство пояснило, что база появилась на одном из крупнейших международных форумов на фоне заверений властей, что мобилизация молодых людей не запланирована.

В начале августа председатель комитета Верховной рады Дмитрий Наталуха сообщил, что около 800 тысяч украинцев скрываются от мобилизации, меняя адреса и работая неофициально. Это привело к нацеливанию военкоматов на компании с работающими сотрудниками. По его словам, многие предприятия теряют до 20% работников из-за призыва или эмиграции, что угрожает экономике.

Ранее бывший премьер Британии Джонсон призвал к массовой мобилизации на Украине.

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