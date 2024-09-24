Украинская армия за сутки потеряла до 2030 военных в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отмечает ведомство, группировка войск «Юг» уничтожила до 810 солдат, «Центр» — 555, «Запад» — 420. «Восточная» группировка ликвидировала до 130 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» уничтожено 65 человек. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 50 военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32187 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18343 танка и другие боевые бронированные машины, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15150 орудий полевой артиллерии и минометов, 26436 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем 24 сентября сообщалось, что подразделения группировки войск РФ «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение военнослужащим и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС РФ поразили завод по выпуску двигателей для самолетов ВСУ.