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Появилось видео задержания завербованного СБУ жителя Биробиджана

ФСБ показала видео с украинским агентом, планировавшим диверсии в Биробиджане

ФСБ показала видео задержания украинского агента, планировавшего теракт и диверсии в Биробиджане. Кадры опубликовало РИА Новости.

По заданию украинских спецслужб он собирался поджечь пункт отбора на воинскую службу по контракту и релейный шкаф на железной дороге.

Задержанный признался, что был завербован сотрудником СБУ в мессенджере Telegram.

Во вторник ФСБ сообщила, что сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для Службы безопасности Украины данные об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункт отбора контрактников.

В ФСБ отметили, что задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием.

До этого жителя Керчи приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на сотрудника ФСБ по заданию украинских спецслужб.

Ранее в Крыму задержали агента СБУ за планы по подрыву железнодорожного моста.

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