Эвакуационные группы спецназа «Ахмат» самостоятельно выводят сдавшихся украинских солдат с поля боя под обстрелами их сослуживцев. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир батальонно-тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

По его словам, спецназовцы находят новые пути, чтобы минимизировать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации.

«Это как правило «волки» (в группах эвакуации. — прим. ред.). Они знают тропы, все дороги, чувствуют, когда что-то летит, куда летит и зачем летит. Это люди, которые осуществляют логистику», — поделился «Каштан».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.