Истребители прикрыли авиацию ВКС РФ в небе над Курской областью

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России во время патрулирования неба над Курской областью прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России.

Подробностей не приводится. Минобороны опубликовало видео с истребителями.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.