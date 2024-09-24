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Глава генштаба США рассказал о способе понять, о чем думают российские военные

Глава генштаба США Браун рассказал, как понять ход мыслей российских военных

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Evelyn Hockstein/Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что для понимания хода мыслей российских военных во время контактов с ними нужно прислушиваться к вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я верю в то, что при взаимодействии с коллегами многое узнаешь слушая. Я задаю вопросы, но я впитываю то, что они говорят», — сказал Браун.

По его словам, он имел опыт контактов с коллегами из «стран-соперников», в ходе которых ему удавалось узнать что-то, «основываясь на том, какие темы они поднимают и как глубоко».

В качестве примера Браун рассказал о взаимодействии с российскими военными в Сирии несколько лет назад. По его словам, связь осуществлялась по открытым каналам.

«Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд — это был индикатор», — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

В июле Браун одобрительно высказался о планах экс-президента Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине.

Ранее в США предрекли давление на Байдена из-за разрешения ВСУ бить вглубь России.

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