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Армия Британии наберет новобранцев с навыками в IT

Глава МО Хили: Британия упростит прием на службу для новобранцев с навыками в IT

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что в стране будет упрощен прием на военную службу для новобранцев с навыками в области IT. Об этом решении глава ведомства заявил в ходе выступления на ежегодной конференции Лейбористской партии, трансляция которой доступна на ее YouTube-канале.

«Сегодня я объявляю первые шаги для того, чтобы начать исправлять кризис набора на военную службу. Я устанавливаю новый прямой путь для новобранцев в военные киберподразделения», — сказал министр.

Перед началом выступления Хили отметил, что британские власти ускорят прием кандидатов в такие подразделения, чтобы помочь противостоять якобы «российской агрессии в киберпространстве».

7 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за незаконную деятельность в киберпространстве. В санкционный список были включены Михаил Чернов, Максим Галочкин, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов, Александр Можаев, Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов и Андрей Жуков.

Ранее британского премьера заподозрили в симпатиях к России из-за нового котенка.

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