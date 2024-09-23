Военкор анонсировал кадровые перестановки после смерти «Эрнеста» и «Гудвина»

Военкор анонсировал кадровые перестановки после смерти бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Министром обороны отданы указания об усилении 87-го отдельного стрелкового полка опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий», — сообщил Коц.

Это решение он объяснил тем, что отправка опытных офицеров на передовую стала следствием «упущений со стороны командующих и командиров в подборе и расстановке офицерских кадров и незнания их морально-деловых и профессиональных качеств».

Также сообщается о привлечении ряда лиц к дисциплинарной ответственности.

Коц сообщил, что проверка по делу «Гудвина» и «Эрнеста» не выявила превышения полномочий.

Операторов беспилотников «Эрнест» и «Гудвин» перевели в штурмовики и направили на опасное задание в сентябре 2024 года, после чего они погибли. В своих предсмертных видео оба военных заявили, что командование приняло решение об их переводе в пехоту из-за конфликта с Игорем Пузиком.

13 сентября друг погибших, Владимир Грубник, приложил к публикации о смерти товарищей скриншоты своей переписки с одним из них, «Гудвином» (Дмитрий Лысаковский), в которой сам Лысаковский говорит, что его отправили на передовую без снабжения и карт минных полей, чтобы избавиться от него и других неудобных командирам с позывными «Злой» и «Ветер».

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных «Эрнеста» и «Гудвина».