Стало известно о результатах проверки по делу «Гудвина» и «Эрнеста»

Проверка по делу оператора БПЛА Дмитрия «Гудвина» Лысаковского и Сергея «Эрнеста» Грицая не выявила превышения полномочий командования полка, однако командование подразделений будет наказано за недостатки и упущения, а часть офицеров — заменена. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник, знакомый с ходом следствия.

«По результатам разбирательства за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечены ряд должностных лиц, в том числе командующий 51-й армией, командиры 1-й отдельной мотострелковой бригады и 87-го отдельного стрелкового полка», — пишет Коц.

Сами Лысаковский и Грицай обвиняли в сложившейся ситуации командира 87-го полка Игоря «Злого» Пузика, в том числе в распространении наркотиков в подразделении — однако проверка не подтвердила этого обвинения.

Кроме того, в 87-м полку произошли кадровые перестановки — ответственный за военно-политическую работу переведен на нижестоящую должность, а на его место назначен новый офицер.

Также министр обороны России Андрей Белоусов поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности провести проверку соединений и частей на предмет ситуации с подразделениями БПЛА.

До этого военкор Александр Коц рассказал, что произошло с «Гудвином» и «Эрнестом».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о гибели военных «Эрнеста» и «Гудвина».