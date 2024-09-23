ЦАХАЛ за сутки выпустил почти 1,5 тысячи снарядов по «Хезболле»

Армия обороны Израиля сообщила об атаке по 1,1 тыс. объектов «Хезболлы» в Ливане с использованием 1,4 тыс. снарядов. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

При этом в прес-службе израильской армии подчеркнули, что уничтожают военную инфраструктуру, которую «Хезболла» возводила 20 лет.

Вечером 23 сентября генштаб армии Израиля сообщил, что ЦАХАЛ начал «упреждающую операцию» против «Хезболлы».

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

17 и 18 сентября из-за операции Израиля на территории Ливана сдетонировали сотни электронных устройств членов «Хезболлы».

Ранее Нетаньяху обратился к жителям Ливана.