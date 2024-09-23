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Израиль объявил о начале «упреждающей» операции против «Хезболлы»

Генштаб армии Израиля: ЦАХАЛ начал «упреждающую операцию» против «Хезболлы»

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Ohad Zwigenberg/AP

Израильская армия (ЦАХАЛ) в рамках «упреждения» начала наступление против шиитской организации «Хезболла», которая базируется в Ливане. Об этом на совещании в командном центре заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, его цитирует армейская пресс-служба.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы  наносим удары по  военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет»,  — сказал военный.

По его словам, в настоящее время израильские солдаты наносят удары по объектам «Хезболлы», а также готовятся к следующим этапам развития конфликта. Халеви пообещал раскрыть подробности о грядущих фазах войны позднее.

23 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть места базирования «Хезболлы». Он заявил, что шиитская организация использует их в качестве живого щита.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по столице Ливана.

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