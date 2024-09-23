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Путин поручил Минобороны продумать создание центра БПЛА в Якутии

Путин предложил Минобороны подумать над созданием центра применения БПЛА в Якутии

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин предложил министерству обороны подумать над созданием центра применения беспилотных летательных аппаратов в Якутии. Об этом сообщается в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

«Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Республике Саха (Якутия) инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в поручении.

Ответственными за выполнение этого поручения назначены министр обороны Андрей Белоусов и губернатор Якутии Айсен Николаев.

До этого холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в армию партии ПЗРК «Верба» и ракет для беспилотников «Х-БПЛА».

Помимо зенитных комплексов, холдинг ко Дню оружейника досрочно поставил партию комплексов средств автоматизации управления огнем (КСАУО) артиллерийских подразделений.

Ранее сообщалось, что в российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками.

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