В Баку покажут оружие для защиты от роя дронов

«Рособоронэкспорт» покажет оружие для защиты от роя дронов на выставке военной техники ADEX 2024 в Баку. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идет о противодроновом комплексе «Изделие РБ-504П-Э».

«Рособоронэкспорт покажет «Изделие РБ-504П-Э», позволяющее обнаруживать и подавлять каналы связи и навигации БпЛА в том числе в автоматическом режиме. Этот образец ведет как секторное, так и всенаправленное радиоэлектронное подавление для противодействия «рою» дронов», — сообщили в ведомстве.

Также на выставке решили впервые показать малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1, способный работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавлении каналов управления и спутниковой навигации коммерческих беспилотников.

В феврале 2024 года «Рособоронэкспорт» сообщал, что в 2024 году Россия выведет на мировой рынок новое оружие.

Ранее «Рособоронэкспорт» предложил дружественным странам помощь в создании ВДВ.