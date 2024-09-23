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Военные сбили украинский дрон над регионом России

Минобороны: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над Курской областью

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошел около 13:10 мск.

Также Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 23 сентября российские военные перехватили и уничтожили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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