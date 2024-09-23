Военные сбили украинский дрон над регионом России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошел около 13:10 мск.

Также Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 23 сентября российские военные перехватили и уничтожили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.