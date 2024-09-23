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ВС РФ ликвидировали бывшего элитного рейнджера из Ирландии в зоне СВО

The Irish Times: Россия ликвидировала элитного рейнджера из Ирландии в зоне СВО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации на Украине элитного бывшего солдата из Ирландии. Об этом сообщила The Irish Times со ссылкой на источники.

Это произошло 19 сентября, подробностей о месте и обстоятельствах момента ликвидации пока нет. Известно, что ирландскому солдату было около 20 лет, входил в рейнджерское крыло Сил обороны и имел значительный боевой опыт на Украине. В статье напомнили, что ранее солдат получал серьезные травмы во время конфликта, но в начале текущего года вернулся в свое подразделение.

9 сентября российские силы ударили ракетами по гостинице «Заря» в городе Николаевка к востоку от Славянска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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Операция на Украине
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