«Хезболла» сообщила об ударе по израильской военной технике

Шиитская милиция «Хезболла» атаковала израильский механизированный патруль в пограничном районе Эль-Мердж, в результате был подбит танк Merkava. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Зафиксировано прямое попадание в бронемашину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди членов экипажа есть раненые. Двое человек ликвидированы. Отмечается, что это девятый по счету израильский танк, подбитый с начала мая на юге Ливана.

22 сентября телеканал Al Mayadeen сообщил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» вступило в новый этап противостояния с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее генштаб Израиля назвал число ликвидированных бойцов «Хезболлы».