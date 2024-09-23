Россия продолжает вносить весомый вклад в подготовку кадров для монгольской армии

Россия продолжает вносить весомый вклад в дело подготовки кадров для ВС Монголии. Об этом заявил посол РФ в Монголии Алексей Евсиков, слова которого передает газета «Известия».

По словам Евсикова, в военных образовательных учреждениях России обучается более 300 монгольских военных. Кроме того, военнослужащие из Монголии проходят обучение в Кызылском президентском кадетском училище в республике Тыва.

Президент России Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день российский лидер провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

По итогам переговоров главы двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Путин поблагодарил президента Монголии за радушный прием в Улан-Баторе.

Ранее политолог раскрыл, как ЕС «накажет» Монголию за дружбу с Россией.